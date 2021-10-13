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МИД заявил, что зафиксировал некоторый прогресс после переговоров с замгоссекретаря Нуланд

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ были зафиксированы некоторые подвижки.В источнике

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