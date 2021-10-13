РИА НовостиМИД заявил, что зафиксировал некоторый прогресс после переговоров с замгоссекретаря НуландОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ были зафиксированы некоторые подвижки.В источникеЦарьградЦарьградТК ЗвездаREGNUMРЕН ТВЭкономика сегодняПрофильРамблерГазета.RuRT на русскомПолитическая ЭкспертизаФАНКомсомольская правдаИзвестияПодробнее о событииЗахарова прокомментировала итоги визита Нуланд в МИД РоссииГазета.Ruвчера в 16:49Захарова раскрыла подробности организации визита Нуланд в МосквуТК Звезда17:07Захарова: после визита Нуланд в некоторых вопросах отношений России и США есть подвижкиТАССвчера в 16:49Захарова назвала переговоры Нуланд в Москве инвентаризацией проблемных вопросовКомсомольская правда18:02Захарова: В ходе визита Нуланд произошла инвентаризация проблем с СШАНациональная служба новостейвчера в 16:45В МИД России сообщили об инвентаризации проблемных вопросов с СШАRT на русскомвчера в 16:39Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но хотят ли сами СШАРИА Новости17:08Показать ещёОценить31Поделиться