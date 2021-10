Wargaming приступила к тестированию платной подписки в World of Tanks — пока только в Китае

Сообщество игроков китайского сервера World of Tanks в сервисе «ВКонтакте» докладывает, что Wargaming приступила к тестированию в местном кластере новой системы монетизации — подписки World of Tanks Plus.