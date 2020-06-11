Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала проходящие в Нидерландах слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Захарова: прокуроры Нидерландов отводят подозрения от ВСУ по делу катастрофы MH17

"В ходе своих выступлений голландские прокуроры заявляли - как мы понимаем, просто пытались отвести от Украины любые подозрения, - что украинские средства ПВО ВСУ в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали", - сказала Захарова.
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МИД РФ: следствие по делу MH17 пытается отвести любые подозрения от Украины

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Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
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Экономика

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РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

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ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
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Происшествия

Михаил Ефремов провел на допросе пять часов

Российская газета 13:57
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе

Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области.
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Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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Общество

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РИА Новости 06:10
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 02:30
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Общество

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Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Полузащитник ПАОК Маурисио получит паспорт РФ

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Общество

В Омской области отменили режим самоизоляции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Мэр ингушской столицы ушел в отставку без объяснений причины

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Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Состояние бывшего футболиста «Спартака» Кулькова улучшается

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