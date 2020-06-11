Политика
РИА НовостиМИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала проходящие в Нидерландах слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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с чего всё началось
"В ходе своих выступлений голландские прокуроры заявляли - как мы понимаем, просто пытались отвести от Украины любые подозрения, - что украинские средства ПВО ВСУ в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали", - сказала Захарова.ТАСС11:40
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Общество
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой
О невозможности воспользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» сообщали пользователи сети Twitter (1, 2). Данные о сбоях в онлайн-сервисах банка появились и на портале Downdetector, отслеживающем работу различных интернет-ресурсов.
РБК 13:18
Недвижимость
Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета 07:03
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 14:02
Политика
Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование
Президент особо подчеркнул необходимость сохранения приоритетности учебы непосредственно в образовательных организациях.
Российская газета 12:18
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:28
Политика
США продлили санкции в отношении Белоруссии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Белоруссии, которые Вашингтон ранее ввел из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.
Газета.Ru 12:37
Происшествия
Михаил Ефремов провел на допросе пять часов
Российская газета 13:57
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе
Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области.
Life.ru вчера в 13:57
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Футбол
Полузащитник ПАОК Маурисио получит паспорт РФ
Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бразильский хавбек в ближайшее время получит паспорт гражданина РФ и, таким образом обойдет ограничение РПЛ на легионеров.
REGNUM 11:11
Общество
Власти объяснили медленное снятие ограничений в Петербурге
Власти Петербурга объяснили, почему в Петербурге не снимают ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом, вслед за Москвой.
Питерские заметки 13:32
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Мэр ингушской столицы ушел в отставку без объяснений причины
Мэр Магаса Руслан Арсамаков подал заявление об отставке. Чиновник увольняется по собственному желанию после семи месяцев на посту.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 13:20
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Футбол
Зарплаты судей в РПЛ, Вилков на матче «Спартака» и новые правила. Интервью с Кашшаи
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи работает с января – в его планах построить определенный стандарт судейства в России и найти новое поколение арбитров.
Чемпионат 12:40
Футбол
Состояние бывшего футболиста «Спартака» Кулькова улучшается
Экс-защитник московского «Спартака» Василий Кульков восстанавливается после онкологического заболевания и перенесенной операции.
Матч ТВ 11:06
Шоу-бизнес
Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»
Вокруг ТВ вчера в 14:14
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26