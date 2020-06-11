"В ходе своих выступлений голландские прокуроры заявляли - как мы понимаем, просто пытались отвести от Украины любые подозрения, - что украинские средства ПВО ВСУ в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали", - сказала Захарова.

с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала проходящие в Нидерландах слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины

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