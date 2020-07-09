Политика
РБКМИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций
Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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с чего всё началось
Захарова добавила, что российская сторона призывает коллег из Великобритании отказаться от языка безосновательных обвинений, выбрав «путь цивилизованного диалога об имеющихся проблемах и озабоченностях», передает РИА Новости.Вечерняя Москва09:47
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Армия и оружие
Танк «Армата» поступит на экспорт в 2021 году
Новейший российский танк «Армата» поступит на экспорт в 2021 году, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Русская Планета 06 июля в 18:37
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 07 июля в 10:20
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Здоровье
В Аргентине для лечения коронавируса используют «шлем космонавтов»
Аргентинские медики используют кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения больных с COVID-19, сообщил доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе.
РИА Новости 13:33
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного
Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
Экономика
В Омской области повысились цены на продукты питания
Подорожали фрукты, макароны, колбаса и молоко — рост составил от 3,1 до 18,7%. Салат «помидоры — огурцы» становится дешевле — первый ингредиент упал в стоимости на 37%, второй — на 30,5%. Непродовольственные товары показали рост стоимости.
Om1.ru 08:15
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
Происшествия
Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой
Как пишет ИА Sakh.com, тело ребенка поисковики нашли в районе села Пятиречье Холмского района.
Известия 19:23
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
3. Пользователям откроются новые анимированные стикеры. 4. Появятся QR-коды для добавления контактов.
Moi-portal.ru 07 июля в 02:26
Авто
Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля
Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля.
Коммерсантъ 12:34
Политика
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ 19:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ
RT на русском 17:10
Игры
Релиз Remothered: Broken Porcelain отложили до октября
Издательство Modus Games приняло решение отложить релиз хоррор-боевика Remothered: Broken Porcelain итальянской студии Stormind Games и Darril Arts.
Игромания.ру 13:53
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Российская газета вчера в 17:33
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Здоровье
Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям
Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
Футбол
«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов
РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru 16:35
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news вчера в 16:04
Наука
Ученые раскрыли вековой феномен «мертвой» воды
TV BRICS 04:53
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Общество
Кибермошенники стали в 6 раз чаще красть деньги с карт россиян
Как стало известно rosvest.com, случаи мошенничества с применением денежных переводов с одной карты на другую в период с апреля по июнь увеличились в 6 раз.
Российский Вестник 14:31
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Происшествия
Оценены шансы задержанного губернатора Фургала избежать тюрьмы
Адвокат из Приморского края Андрей Беловодский в интервью ТАСС рассказал о том, что задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть освобожден от уголовной ответственности за организацию убийства и покушения на убийство, поскольку срок давности по инкриминируемым главе региона статьям составляет пятнадцать лет.
Московский Комсомолец 01:52
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35