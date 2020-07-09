с чего всё началось

Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций

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