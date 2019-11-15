Политика
РБКМИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии
Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
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с чего всё началось
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. При этом он отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту.РИА Новости07:50
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Политика
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Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
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Общество
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Общество
В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей
Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
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В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Наука
Линии электропередач увеличивают агрессивность пчел
Исследователи выяснили, что электрический ток в высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) создает сильное электромагнитное поле, воздействие которого оказалось не таким безопасным, как считалось ранее.
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Космос
Игра Pac-Man объяснила, как сливаются черные дыры
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Экономика
Отельеры просят ввести невозвратные тарифы
Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Политика
Путин пока не планирует встречу с Трампом
Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется.
Спорт
Вице-президент WADA Хеллеланд заявила о слежке со стороны России
Как сообщает VG, в своей книге «Чистый спорт, грязные игры», которая вышла в свет 14 ноября, Хеллеланд отметила, что летом 2018 года её пригласили на встречу со службой безопасности Норвегии, где рассказали о слежке за её персоной.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике РФ
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Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.