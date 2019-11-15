Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. При этом он отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту.

с чего всё началось

Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

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