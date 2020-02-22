Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМИД заявил о восьми атаках террористов на российскую базу Хмеймим

По его данным, беспилотные объекты террористов восемь раз нападали на авиабазу России в Хмеймим. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не будет терпеть боевиков на национальной территории Сирии. "Никакого прекращения огня с ними быть не может, коль скоро это террористы", - добавил Вершинин.
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МИД России: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме беспилотниками

Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.
ТАСС07:49

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МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

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Коммерсантъ09:55

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Телеканал 360°08:15

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ТАСС07:49

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РЕН ТВ11:30
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
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