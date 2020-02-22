Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.

с чего всё началось

По его данным, беспилотные объекты террористов восемь раз нападали на авиабазу России в Хмеймим. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не будет терпеть боевиков на национальной территории Сирии. "Никакого прекращения огня с ними быть не может, коль скоро это террористы", - добавил Вершинин.

МИД заявил о восьми атаках террористов на российскую базу Хмеймим

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