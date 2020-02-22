Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМИД заявил о восьми атаках террористов на российскую базу Хмеймим

За полтора месяца террористические организации восемь раз атаковали российскую базу в Хмеймиме. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Вершинин.
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МИД России: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме беспилотниками

Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.
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