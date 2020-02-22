Армия и оружие
Газета.RuМИД заявил о восьми атаках террористов на российскую базу Хмеймим
За полтора месяца террористические организации восемь раз атаковали российскую базу в Хмеймиме. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.ТАСС07:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Наука
Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу
Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
Футбол
Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин.
Общество
Госдума приняла закон о расширении материнского капитала
Депутаты Государственной думы приняли 20 февраля в третьем и окончательном чтении закон о расширении программы материнского капитала.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье
Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Кино
Тони Старк или дядя Бен: Том Холланд выбрал, кого хотел бы вернуть
Актеру предложили на выбор четыре кандидатуры: дядя Бен, родители Питера Паркера, Гвен Стейси и Тони Старк.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess вернулись в РФ бортом МЧС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Армия и оружие
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась тремя самолетами Су-25
Экономика
В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Космос
Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю
Ни для кого не секрет, что нашу планету Земля постоянно бомбардируют камни из космоса, которые взрываются либо в атмосфере, либо при ударе о поверхность.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Общество
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.