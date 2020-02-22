Армия и оружие
Lenta.ruМИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС. По его словам, Россия не готова терпеть очаг терроризма в сирийской провинции Идлиб.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.ТАСС07:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Экономика
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Шоу-бизнес
Поклонники поздравили Яну Рудковскую с беременностью
В Сети фанаты повально поздравляют знаменитую блондинку с предстоящим прибавлением в семье.
Хоккей
«Трактор» «всухую» обыграл «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ
Челябинский "Трактор" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix объявила полный актерский состав второго сезона «Ведьмака». В сериале снимутся семь новых актеров.
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Происшествия
В Ленинградской области утонули три рыбака
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Наука
Череп крошечного динозавра позволит ученым лучше понять эволюцию современных ящериц и змей
Политика
В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
Авто
Стратеги Mercedes объясняют, как трактовать итоги тестов
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Авто
Audi добавила третий электромотор в Audi e-tron S
Для e-tron S Audi переместила больший электродвигатель на переднюю ось и установила два меньших двигателя на заднюю ось, по одному на каждое колесо.
Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Шоу-бизнес
Сэм Селезнев впервые стал отцом
Бывший участник проекта «Дом-2» Сэм Селезнев стал отцом. Новость о рождении первенца он обнародовал на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
Американцы вновь пытались блокировать российских военных в Сирии
В Сети опубликовано видео, снятое в сирийской провинции Хасеке, на котором, по утверждению автора ролика, запечатлены подразделения американских войск, блокирующих путь российскому военной полиции в направлении населенного пункта Амуда.
Армия и оружие
Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения
Оборонные ведомства Франции и Германии собираются подписать контракт на создание истребителя шестого поколения.
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Шоу-бизнес
Алсу рассказала о скандале на «Голосе» и покупке голосов для дочери
В интервью Ксении Собчак певица заявила, что действительно покупала голоса Микеллы Абрамовой, своей дочери, в финале песенного шоу «Голос» При этом певица резко подчеркнула, что она это делала в рамках правил, которые до 20 раз позволяли голосовать с одного номера телефона.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.