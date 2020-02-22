Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruМИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС. По его словам, Россия не готова терпеть очаг терроризма в сирийской провинции Идлиб.
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МИД России: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме беспилотниками

Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.
ТАСС07:49

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МИД РФ: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме

Коммерсантъ09:55

МИД сообщил о восьми атаках беспилотников на российскую базу в Хмеймиме

Российская газета09:15

Сирийская армия частично освободила демилитаризованную зону в Идлибе

РЕН ТВ08:16

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Телеканал 360°08:15

МИД России: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме беспилотниками

ТАСС07:49

МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

Lenta.ru07:39

МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим

РБК08:59
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Поклонники поздравили Яну Рудковскую с беременностью

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Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Кинокомпания Netflix объявила полный актерский состав второго сезона «Ведьмака». В сериале снимутся семь новых актеров.
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Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

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Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

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Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Газета.Ru 11:43
Биатлон

Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
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Общество

В Одессе вандалы осквернили мемориал в честь освобождения города

РБК 12:58
Происшествия

В Ленинградской области утонули три рыбака

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Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
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В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
RT на русском 09:26
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Названы страхи россиян в случае ухода Путина

Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
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Авто

Стратеги Mercedes объясняют, как трактовать итоги тестов

F1news.ru 11:59
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В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

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Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Газета.Ru 07:01
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Audi добавила третий электромотор в Audi e-tron S

Для e-tron S Audi переместила больший электродвигатель на переднюю ось и установила два меньших двигателя на заднюю ось, по одному на каждое колесо.
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Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области

Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
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Шоу-бизнес

Сэм Селезнев впервые стал отцом

Бывший участник проекта «Дом-2» Сэм Селезнев стал отцом. Новость о рождении первенца он обнародовал на своей странице в Instagram.
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Армия и оружие

Американцы вновь пытались блокировать российских военных в Сирии

В Сети опубликовано видео, снятое в сирийской провинции Хасеке, на котором, по утверждению автора ролика, запечатлены подразделения американских войск, блокирующих путь российскому военной полиции в направлении населенного пункта Амуда.
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Армия и оружие

Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения

Оборонные ведомства Франции и Германии собираются подписать контракт на создание истребителя шестого поколения.
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Общество

Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок

Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
РИА Новости 11:31
Шоу-бизнес

Алсу рассказала о скандале на «Голосе» и покупке голосов для дочери

В интервью Ксении Собчак певица заявила, что действительно покупала голоса Микеллы Абрамовой, своей дочери, в финале песенного шоу «Голос» При этом певица резко подчеркнула, что она это делала в рамках правил, которые до 20 раз позволяли голосовать с одного номера телефона.
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Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Невские Новости 20 февраля в 21:27
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США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
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