Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruМИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС. По его словам, Россия не готова терпеть очаг терроризма в сирийской провинции Идлиб.
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МИД России: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме беспилотниками

Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.
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