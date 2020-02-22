Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.

с чего всё началось

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС. По его словам, Россия не готова терпеть очаг терроризма в сирийской провинции Идлиб.

МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

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