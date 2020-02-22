Армия и оружие
Lenta.ruМИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС. По его словам, Россия не готова терпеть очаг терроризма в сирийской провинции Идлиб.
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Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.ТАСС07:49
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