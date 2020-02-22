Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.

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Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим

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