Армия и оружие

РБКРБКМИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим

Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
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МИД России: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме беспилотниками

Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.
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МИД РФ: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме

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МИД России: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме беспилотниками

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Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
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В полуфинал «Лидеров России» по ЦФО вышли более 550 участников

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