Армия и оружие
РБКМИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим
Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
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Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.ТАСС07:49
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Биатлон
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Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
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Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
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Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Происшествия
На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа
Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
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Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
Общество
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Биатлон
Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной
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Общество
В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Культура
Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»
Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Здоровье
В Совете Федерации обсудили развитие цифровой медицины в России
Какой будет цифровая медицина в ближайшем будущем, как цифровые технологии изменят подход к развитию здравоохранения — эти и многие другие вопросы обсуждались на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Самаре.
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Происшествия
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Политика
FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации
Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.
Армия и оружие