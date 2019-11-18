Политика
Газета.RuМИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике. Об этом он сказал РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Общество
Семье захваченного ИГ россиянина сообщили о его смерти
Семья казака Григория Цуркану, которого два года назад взяли в плен боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), в мае 2019 года получила свидетельство о его смерти.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Политика
Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса»
Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Футбол
Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против ростовского СКА
18 ноября московский ЦСКА сыграет в товарищеском матче против ростовского СКА.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Автоспорт
Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии
Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Происшествия
Челябинского полицейского понизили за пьяный дебош в сауне
Источник издания сообщил, что при проверке был подтвержден факт участия главы отдела в пьяном дебоше в сауне.
Общество
Япония считает безопасным сброс радиоактивной воды с АЗС в океан
Правительство Японии уверяет, что сброс в океан слаборадиоактивной воды, которая используется для непрерывного охлаждения поврежденных ядерных реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", не представляет опасности для людей и морских обитателей.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Политика
Передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей завершается
Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что передача Россией Украине кораблей, задержанных в 2018 году в Керченском проливе, находится на финальном этапе.
Общество
СК назвал причины обыска в мэрии Бийска
СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Хоккей
Пойманный на кокаине хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к достижениям капитана команды Александра Овечкина, который через несколько сезонов может побить исторический рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
Технологии
В РФ выпустят приложение для определения состояния двигателя авто
Футбол
Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Авто
Компания УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году Ульяновский автозавод планирует оснастить свои машины новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Экономика
Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе
Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России.
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Экономика
HP отклонила предложение Xerox о покупке
Совет директоров HP Inc единогласно отклонил предложение Xerox Holdings Corp о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров.