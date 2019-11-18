Политика

Газета.RuГазета.RuМИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике. Об этом он сказал РИА "Новости".
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МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
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В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
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Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru вчера в 23:28
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Челябинского полицейского понизили за пьяный дебош в сауне

Источник издания сообщил, что при проверке был подтвержден факт участия главы отдела в пьяном дебоше в сауне.
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Правительство Японии уверяет, что сброс в океан слаборадиоактивной воды, которая используется для непрерывного охлаждения поврежденных ядерных реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", не представляет опасности для людей и морских обитателей.
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Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что передача Россией Украине кораблей, задержанных в 2018 году в Керченском проливе, находится на финальном этапе.
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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
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Пойманный на кокаине хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к достижениям капитана команды Александра Овечкина, который через несколько сезонов может побить исторический рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
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Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе

Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России.
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Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
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HP отклонила предложение Xerox о покупке

Совет директоров HP Inc единогласно отклонил предложение Xerox Holdings Corp о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров.
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