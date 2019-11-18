Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике. Об этом он сказал РИА "Новости".

МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

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