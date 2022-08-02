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МИД заявил о разрыве дипотношений с США в случае признания России спонсором терроризма

Если Конгресс США объявит Россию «страной-спонсором мирового терроризма», то Москва может инициировать разрыв дипотношений между странами.
Lenta.ru
«Любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», - заявила Захарова.
Национальная служба новостей
Комментируя данную резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма".
РИА Новости
Наконец, 27 июля сенат США принял резолюцию с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Захарова: результатом признания России спонсором терроризма может быть разрыв дипотношений
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МИД допустил разрыв отношений с США при признании РФ страной-спонсором терроризма
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