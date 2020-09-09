МИД заявил послу ФРГ решительный протест из-за дела Навального
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МИД опубликовал заявление по итогам вызова на Смоленскую площадь посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра. Дипломату был заявлен «решительный протест» в связи с обвинениями, которые звучат в адрес России из-за ситуации с Алексеем Навальным, говорится на сайте ведомства.В источнике
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Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному
RT на русскомвчера в 12:42
МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным
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МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений
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