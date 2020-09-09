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BFM.ru
BFM.ru

МИД заявил послу ФРГ решительный протест из-за дела Навального

МИД опубликовал заявление по итогам вызова на Смоленскую площадь посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра. Дипломату был заявлен «решительный протест» в связи с обвинениями, которые звучат в адрес России из-за ситуации с Алексеем Навальным, говорится на сайте ведомства.В источнике
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RT на русском

Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному

RT на русскомвчера в 12:42
Коммерсантъ

МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным

Коммерсантъвчера в 10:03
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

РБКвчера в 10:45
Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 10:18
РИА Новости

Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального

РИА Новостивчера в 10:10
ТАСС

Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

ТАССвчера в 10:47
Комсомольская правда

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений

Комсомольская правдавчера в 09:53

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфаксвчера в 10:02
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБКвчера в 21:51
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.ру8 сентября в 10:09
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