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Слово и Дело
Слово и Дело

МИД РФ выразил протест немецкому послу из-за обвинений по Навальному

Немецкому послу заявили, если Берлин проигнорирует российский запрос данных по Навальному, это будет считаться отказом Германии устанавливать истину. МИД России таким образом дал ответ на ультиматумы немецкой стороны в сторону РФ.В источнике
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Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Интерфакс10:18
ТАСС

Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

ТАСС10:47
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

РБК10:45
RT на русском

Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному

RT на русском12:42
РИА Новости

Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального

РИА Новости10:10
Коммерсантъ

МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным

Коммерсантъ10:03
Комсомольская правда

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений

Комсомольская правда09:53

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегодня03:15
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Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»

Новым гендиректором «Ленфильма» стал Федор Щербаков — действующий гендиректор и совладелец холдинга 1st Mediainvest, в который входит издание «Советский спорт», аналитическое издание «Нефть капитал», а также региональные СМИ из Казани, Ставрополя, Омска, Тюмени и других городов.
РБК13:13

Посол ФРГ прокомментировал визит в МИД РФ из-за Навального

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в среду, 9 сентября, после посещения российского внешнеполитического ведомства сообщил, что происшествие с главным оппозиционером России Алексеем Навальным не является вопросом двусторонней повестки дня.
Капитал страны12:01
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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