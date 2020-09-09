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РБК
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.В источнике
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Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 10:18
ТАСС

Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

ТАССвчера в 10:47
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

РБКвчера в 10:45
RT на русском

Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному

RT на русскомвчера в 12:42
РИА Новости

Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального

РИА Новостивчера в 10:10
Lenta.ru

Россия предупредила Германию из-за запроса по Навальному

Lenta.ruвчера в 10:05
Коммерсантъ

МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным

Коммерсантъвчера в 10:03

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
4,5K

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфаксвчера в 10:02
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Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для вещателей.
РБК01:00
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Apple подала к Epic Games встречный иск на $600 млн

Спор между двумя компаниями начался 13 августа, когда Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite, в которой игроки могли покупать внутриигровую валюту дешевле, чем через платежную систему Apple.
Хайтек+вчера в 07:22
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
1,1K

В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новостивчера в 16:18
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