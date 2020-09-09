Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному
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«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.В источнике
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Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному
RT на русскомвчера в 12:42
МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным
Коммерсантъвчера в 10:03