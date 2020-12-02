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ФедералПресс
ФедералПресс

МКБ планирует купить банк «Кольцо Урала» у УГМК

РБК Екатеринбург
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Коммерсантъ Екатеринбург
УралПолит.Ru
Znak.com
URA.Ru
Московский кредитный банк (МКБ) планирует приобрести ООО КБ «Кольцо Урала», входящий в Группу УГМК. Банк действует в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

МКБ попросил у ФАС разрешение купить банк «Кольцо Урала»

Банк "Кольцо Урала" входит в группу Уральской горно-металлургической компании (УГМК), его конечными собственниками выступают совладельцы этой компании (Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов), следует из материалов кредитной организации.
Интерфаксвчера в 06:26
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Коммерсантъ

МКБ приглянулось «Кольцо Урала»

Коммерсантъвчера в 10:43
Znak.com

Московский кредитный банк решил купить банк «Кольцо Урала»

Znak.comвчера в 09:13
ФедералПресс

МКБ планирует купить банк «Кольцо Урала» у УГМК

ФедералПрессвчера в 09:34
URA.Ru

Москвичи покупают один из первых банков Урала

URA.Ruвчера в 10:02
Банки.ру

Московский Кредитный Банк планирует купить «Кольцо Урала»

Банки.рувчера в 08:23
Европейско-Азиатские новости

Московский кредитный банк готовится приобрести «Кольцо Урала»

Европейско-Азиатские новостивчера в 07:20
Интерфакс

МКБ попросил у ФАС разрешение купить банк «Кольцо Урала»

Интерфаксвчера в 06:26

Подозреваемая в убийстве женщины и ее дочери в Саратове работает учителем

По подозрению в двойном убийстве задержали 53-летнюю жительницу Саратова, которая, по версии следствия, пришла в гости, но в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а затем похитила оттуда ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей.
Подозреваемая в убийстве женщины и ее дочери в Саратове работает учителем
РИА Новостивчера в 15:39

Bloomberg сообщил об отправке в Азию около 20 танкеров американской нефти

Около двадцати танкеров с американской нефтью зафрахтованы для отгрузки в Китай, Южную Корею, Сингапур и другие азиатские страны с побережья Мексиканского залива в декабре, сообщил Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.
Коммерсантъ1 декабря в 15:06

На Камчатке сержант похитил из воинской части драгметалл на 20,6 млн рублей

На Камчатке сержант, который обворовал воинскую часть на 20,6 млн рублей, вынося с территории электронные платы с содержанием драгоценных металлов, приговорен к пяти годам в колонии общего режима.
КамИНФОРМвчера в 00:57

Врачи оценили риск раннего старения из-за коронавируса

Биолог из Университета Джорджа Мейсона со ссылкой на исследование группы медиков ранее рассказала, что у 70% переболевших коронавирусом в легкой или умеренной форме были выявлены патологии некоторых внутренних органов.
РБК17:46

Daily Mail (Великобритания): ВОЗ опасается третьей волны коронавируса в начале будущего года из-за «недостаточных» мер борьбы с пандемией (Daily Mail)

Из-за «недостаточных» мер борьбы с пандемией Европа в начале 2021 года может столкнуться с третьей волной коронавируса, заявила ВОЗ.
ИноСМИ1 декабря в 06:54

Почему появляются «совместные» моторы и что с этого рядовому автомобилисту

Что касается выгоды от «совместных» моторов рядовым автомобилистам, то она, несомненно, есть, поскольку созданными двигателями оснащаются новые модели, а продукты, разработанные в коллаборации, по большей части высокоэффективные и надёжные.
Car.ruвчера в 03:34

Мегагранты на создание научных лабораторий получат два проекта тюменского университета

Два проекта Тюменского государственного университета получат мегагранты на создание лабораторий для проведения научных исследований под руководством ведущих ученых в 2021-2023 годах, сообщила пресс-служба учебного заведения.
ТАССвчера в 06:57

Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 16-е место. Спасибо «Краснодару»

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 5 4 9 2. Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5 Всего: 25 очков, 6 команд, коэффициент 4,166, 16-е место в сезоне.
Спорт-Экспресс17:35

Второй по величине телескоп в мире «Аресибо» разрушился в Пуэрто-Рико

До открытия в Китае 500-метрового телескопа«Аресибо» был самым большим телескопом с одной тарелкой в мире, но со временем сооружение в Пуэрто-Рико стало ветшать и представлять угрозу для обслуживающих его сотрудников.
Популярная механика1 декабря в 12:04

Верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом.
ТАССвчера в 02:46

«Роснано» вместо Анатолия Чубайса возглавил Сергей Куликов

"Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавил Сергей Куликов Преемник Анатолия Чубайса на посту главы АО "Роснано" определен: президент предложил эту должность первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
Коммерсантъвчера в 13:45