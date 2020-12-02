Science and Technology Daily (Китай): игры на компьютере и мобильном телефоне могут ухудшить вашу память (Science and Technology Daily)

Игры на компьютере и мобильном телефоне могут изменять структуру мозга Исследование, опубликованное в научном журнале PLoS One в 2014 году, показало, что одновременное использование нескольких электронных устройств (так же известное, как медиамногозадачность) может оказывать негативное влияние на социальные эмоции и когнитивное восприятие людей.