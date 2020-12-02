МКБ попросил у ФАС разрешение купить банк «Кольцо Урала»
Московский кредитный банк направил в ФАС ходатайтство о приобретении 100% долей екатеринбургского банка "Кольцо Урала", сообщила антимонопольная служба.В источнике
С чего всё началось
МКБ попросил у ФАС разрешение купить банк «Кольцо Урала»
Банк "Кольцо Урала" входит в группу Уральской горно-металлургической компании (УГМК), его конечными собственниками выступают совладельцы этой компании (Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов), следует из материалов кредитной организации.
Интерфакс06:26
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