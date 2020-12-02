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Интерфакс
Интерфакс

МКБ попросил у ФАС разрешение купить банк «Кольцо Урала»

РБК Екатеринбург
ФедералПресс
Коммерсантъ
Деловой квартал (Екатеринбург)
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Новый День
Коммерсантъ Екатеринбург
УралПолит.Ru
Znak.com
URA.Ru
Московский кредитный банк направил в ФАС ходатайтство о приобретении 100% долей екатеринбургского банка "Кольцо Урала", сообщила антимонопольная служба.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

МКБ попросил у ФАС разрешение купить банк «Кольцо Урала»

Банк "Кольцо Урала" входит в группу Уральской горно-металлургической компании (УГМК), его конечными собственниками выступают совладельцы этой компании (Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов), следует из материалов кредитной организации.
Интерфакс06:26
Подробнее о событии
Банки.ру

Московский Кредитный Банк планирует купить «Кольцо Урала»

Банки.ру08:23
URA.Ru

Москвичи покупают один из первых банков Урала

URA.Ru10:02
ФедералПресс

МКБ планирует купить банк «Кольцо Урала» у УГМК

ФедералПресс09:34
Znak.com

Московский кредитный банк решил купить банк «Кольцо Урала»

Znak.com09:13
Коммерсантъ

МКБ приглянулось «Кольцо Урала»

Коммерсантъ10:43
Европейско-Азиатские новости

Московский кредитный банк готовится приобрести «Кольцо Урала»

Европейско-Азиатские новости07:20
Интерфакс

МКБ попросил у ФАС разрешение купить банк «Кольцо Урала»

Интерфакс06:26

Россия заменит американский канал связи с МКС отечественным

"Роскосмос" в ближайшем будущем планирует отказаться от использования американского широкополосного канала связи с МКС и перейти на связь с помощью отечественных аппаратов серии "Луч", говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
РИА Новости05:29

Сын Марадоны считает, что «Барселона» должна вывести десятый номер из обращения

Диего Армандо Марадона-младший, являющийся сыном легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, считает, что все клубы, за которые выступал его отец, должны вывести десятый номер из обращения.
Евро-футбол.ру12:39

В Госдуме назвали малореализуемой блокировку YouTube на территории России

Блокировка видеохостинга YouTube на территории РФ малореализуема, возможность ограничения доступа к интернет-ресурсам, дискриминирующим российские СМИ, является крайней мерой и выступает в качестве элемента сдерживания.
ТАСС03:01

Science and Technology Daily (Китай): игры на компьютере и мобильном телефоне могут ухудшить вашу память (Science and Technology Daily)

Игры на компьютере и мобильном телефоне могут изменять структуру мозга Исследование, опубликованное в научном журнале PLoS One в 2014 году, показало, что одновременное использование нескольких электронных устройств (так же известное, как медиамногозадачность) может оказывать негативное влияние на социальные эмоции и когнитивное восприятие людей.
ИноСМИ28 ноября в 16:23

Киев озвучил условия для примирения с Россией

Как писал «Рамблер», отношения России и Украины испортились в 2014 году после смены власти в Киеве в результате так называемого Евромайдана, за которым последовал конфликт в Донбассе и присоединение Крыма к России.
Рамблер12:17