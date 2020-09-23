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Интерфакс
Интерфакс

МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором

Международная космическая станция (МКС) с помощью российского корабля "Прогресс" совершила маневр по уклонению от возможного столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщается на сайте НАСА. По его данным, прогнозируемая траектория движения обломков проходила в пределах 1,39 км от станции.В источнике
С чего всё началось
Международная космическая станция (МКС) уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил
 глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.
РБК18:45
Подробнее о событии
Lenta.ru

МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом

Lenta.ru18:05
Коммерсантъ

МКС уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором

Коммерсантъ17:58
RT на русском

Экипаж не подвергался опасности в ходе манёвра уклонения МКС от мусора

RT на русском19:33
Газета.Ru

Астронавты не подвергались опасности во время маневра уклонения МКС от мусора

Газета.Ru20:18
РЕН ТВ

Опасность миновала: МКС увернулась от неизвестного космического мусора

РЕН ТВ17:43
РИА Новости

МКС уклонилась от столкновения с неизвестным мусором

РИА Новости17:27
ТАСС

МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором

ТАСС17:47

Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации

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РБКвчера в 15:39
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РБК01:12
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Газета.Ru00:14
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