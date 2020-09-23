МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором
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Международная космическая станция (МКС) с помощью российского корабля "Прогресс" совершила маневр по уклонению от возможного столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщается на сайте НАСА. По его данным, прогнозируемая траектория движения обломков проходила в пределах 1,39 км от станции.В источнике
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