с чего всё началось

Внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции в пятницу была проведена для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", сообщил РИА Новости представитель НАСА.

Общество Во Владимирской области выявлены 47 новых носителей коронавируса Владимир, 4 июля 2020, 13:13 — REGNUM Во Владимирской области 4 июля подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. 845

Политика Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное. 206

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 40

Шоу-бизнес Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа Певец Аугуст Алсина заявил, что долгое время встречался с Джадой Пинкетт Смит — женой Уилла Смита.

Общество ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19. 134

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Общество Максим Фадеев раскрыл секрет похудения Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации. 23

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Общество Раскрыт способ слежки соцсетей за пользователями Специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш раскрыла способ слежки соцсетей за пользователями в беседе с радио Sputnik.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,7K