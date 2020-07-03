Космос
РИА НовостиМКС уклонилась от обломка ступени ракеты «Протон»
Внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции в пятницу была проведена для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", сообщил РИА Новости представитель НАСА.
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с чего всё началось
Как сообщили в Роскосмосе, двигатели корабля "Прогресс МС-14" были включены на 100 секунд, вследствие чего высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.Московский Комсомолец03 июля в 12:25
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Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
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Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
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РИА Новости вчера в 12:52
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Коммерсантъ вчера в 17:16
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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
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Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Общество
Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей
"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
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Lenta.ru 01:58
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
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Форвард выступает за аргентинский «Тальерес» и олимпийскую сборную страны. «Краснодар» готов предложить семь миллионов евро.
ODDS.ru 01:55
Общество
Раскрыт способ слежки соцсетей за пользователями
Специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш раскрыла способ слежки соцсетей за пользователями в беседе с радио Sputnik.
Lenta.ru 01:45
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Общество
Врач рассказала о противопоказаниях для мытья в холодной воде
Мытье под холодной водой противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с «АиФ».
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Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
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Газета.Ru вчера в 10:06
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Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
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Газета.Ru вчера в 17:17
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Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ
«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру вчера в 08:00