МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
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Неизвестным космическим мусором, от столкновения с которым уклонилась Международная космическая станция, оказался обломок взорвавшейся ступени японской ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.В источнике
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