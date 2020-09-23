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Газета.Ru
Газета.Ru

МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты

Неизвестным космическим мусором, от столкновения с которым уклонилась Международная космическая станция, оказался обломок взорвавшейся ступени японской ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.В источнике
С чего всё началось
Международная космическая станция (МКС) уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил
 глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.
РБК18:45
Подробнее о событии
РИА Новости

МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты

РИА Новости03:30
Известия

МКС избежала столкновения с обломком японской ракеты

Известия03:49
Газета.Ru

МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты

Газета.Ru04:00
Фонтанка.Ру

Неизвестным мусором, угрожавшим МКС, был обломок японской ракеты

Фонтанка.Ру04:25
RT на русском

Экипаж не подвергался опасности в ходе манёвра уклонения МКС от мусора

RT на русском19:33
Lenta.ru

МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом

Lenta.ru18:05
ТАСС

МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором

ТАСС17:47

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфакс02:57
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

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РИА Новости04:18
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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