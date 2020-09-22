МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором
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Международная космическая станция (МКС) завершила маневр по уклонению от столкновения с неизвестным космическим мусором. Об этом во вторник написал на своей странице в Twitter глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.В источнике
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