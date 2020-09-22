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ТАСС
ТАСС

МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором

Международная космическая станция (МКС) завершила маневр по уклонению от столкновения с неизвестным космическим мусором. Об этом во вторник написал на своей странице в Twitter глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.В источнике
С чего всё началось
Международная космическая станция (МКС) уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил
 глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.
РБК18:45
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Газета.Ru

Астронавты не подвергались опасности во время маневра уклонения МКС от мусора

Газета.Ru20:18
Коммерсантъ

МКС уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором

Коммерсантъ17:58
РИА Новости

МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

РИА Новости17:27
Lenta.ru

МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом

Lenta.ru18:05
URA.Ru

МКС угрожает столкновение с неопознанным объектом

URA.Ruвчера в 16:52
RT на русском

Экипаж не подвергался опасности в ходе манёвра уклонения МКС от мусора

RT на русском19:33
ТАСС

МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором

ТАСС17:47

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко
РИА Новостивчера в 16:08

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
2,5K

Киберэксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, какие опасности может представлять использование голосовых помощников — сервисов на основе искусственного интеллекта, распознающих речевые команды и выполняющих определенные действия.
Вечерняя Москва20:35
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39

Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
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Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление о досрочном прекращении полномочий двух депутатов фракции «Единая Россия» - Александра Карелина и Григория Ледкова, пишет ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 10:23
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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В ЦРУ придумали, как Россия вмешается в выборы в этот раз

«По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание общественной розни в преддверии выборов в США в ноябре», — говорится в публикации.
Новостной фронтвчера в 15:32
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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