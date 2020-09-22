Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом

Международная космическая станция (МКС) успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом в космосе. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн в своем Twitter.В источнике
С чего всё началось
Международная космическая станция (МКС) уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил
 глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.
РБК18:45
Подробнее о событии
Газета.Ru

Астронавты не подвергались опасности во время маневра уклонения МКС от мусора

Газета.Ru20:18
Lenta.ru

МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом

Lenta.ru18:05
RT на русском

Экипаж не подвергался опасности в ходе манёвра уклонения МКС от мусора

RT на русском19:33
Коммерсантъ

МКС уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором

Коммерсантъ17:58
URA.Ru

МКС угрожает столкновение с неопознанным объектом

URA.Ruвчера в 16:52
РИА Новости

МКС уклонилась от столкновения с неизвестным мусором

РИА Новости17:27
ТАСС

МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором

ТАСС17:47

В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца одного из руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова, подозреваемого в применении психологического насилия в отношении последователей.
В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины
RT на русском23:55
6

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
357

Роспотребнадзор предложил ввести на Дону ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией региональное управление Роспотребнадзора предлагает временно запретить проведение спортивных соревнований, приостановить работу ночных клубов, скорректировать работу общественного транспорта.
Российская газета23:39
142

Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Дума ТВвчера в 12:07
437

В Бундестаге наметился раскол стран ЕС из-за «Северного потока-2»

Член немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил о том, что планы США против строительства газопровода привели к противоречиям в Европейском союзе Член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал сценарий Майка Помпео «предсказуемым».
Центральная Служба Новостей18:55
103

Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
154