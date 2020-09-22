Международная космическая станция (МКС) успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом в космосе. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн в своем Twitter.

С чего всё началось Международная космическая станция (МКС) уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter. РБК 18:45