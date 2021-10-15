Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", на котором будет возвращаться киноэкипаж, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко назвал Афганистан, руководимый боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), непосредственной угрозой национальной безопасности не только для Центральной Азии, но и для России.
"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", - заявили в военном ведомстве.
Коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться при разработке вакцин, заявил академик Российской академии наук (РАН) Сергей Колесников, комментируя Pravda.Ru озвученную вирусологом Анчой Барановой версию вероятного происхождения COVID-19 в ходе экспериментов по приобретению вирусом функций.