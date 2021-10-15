Будьте в Плюсе

МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации

МКС ненадолго потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18".
Российская газета
В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС.
РИА Новости
На корабле «Союз МС-18» 17 октября должны вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
Фонтанка.Ру
Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем состыковался с МКС 5 октября.
Коммерсантъ

С чего всё началось

МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей «Союза» для возвращения киноэкипажа
Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", на котором будет возвращаться киноэкипаж, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
РИА Новости07:10

Подробнее о событии

Руководитель полетом РС МКС рассчитывает, что корабль с Пересильд сядет «без кувырков»
ТАСС11:34
Российский руководитель полетом Соловьев: развернули МКС на 57 градусов, ничего страшного
РИА Новости11:22
МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации
Известия11:13
МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей «Союза» для возвращения киноэкипажа
Коммерсантъ07:00
Ориентация МКС в пространстве с помощью двигателей российского сегмента восстановлена
Эхо Москвы07:13
Рогозин «всыпал» руководителю полета за инцидент с МКС
Газета.Ru11:31
Руководитель полётом рассказал о причине потери ориентации МКС
News.ru11:46

Интересное

Специалист по Афганистану Серенко: «Талибан» является угрозой национальной безопасности РФ

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко назвал Афганистан, руководимый боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), непосредственной угрозой национальной безопасности не только для Центральной Азии, но и для России.
Lenta.ru10:55

Корабль ВМФ РФ пресек попытку эсминца США нарушить российскую госграницу в Японском море

"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", - заявили в военном ведомстве.
ТАСС10:03

В РАН не исключили возможность появления COVID-19 при разработке вакцины

Коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться при разработке вакцин, заявил академик Российской академии наук (РАН) Сергей Колесников, комментируя Pravda.Ru озвученную вирусологом Анчой Барановой версию вероятного происхождения COVID-19 в ходе экспериментов по приобретению вирусом функций.
Pravda.Ru09:01