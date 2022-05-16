По данным агентства Bloomberg, Брюссель разрешил импортерам ЕС открывать счета в «Газпромбанке», на которые покупатели сырья смогут переводить доллары или евро, погашая тем самым обязательства за поставки энергоресурсов.
Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав свой худший результат за всю историю, что отчасти связано с его политикой по Украине, пишет газета Die Welt.
Россия в марте текущего года уменьшила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $2,003 млрд, что почти в два раза меньше, чем в феврале, когда их сумма составляла $3,753 млрд, следует из данные Министерства финансов США.