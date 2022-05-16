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МК: Разрешенная Евросоюзом схема оплаты российского газа оказалась ловушкой

Одобренный Еврокомиссией план покупки газа у РФ приведет к ухудшению топливного кризиса.
Южный Федеральный
По данным агентства Bloomberg, Брюссель разрешил импортерам ЕС открывать счета в «Газпромбанке», на которые покупатели сырья смогут переводить доллары или евро, погашая тем самым обязательства за поставки энергоресурсов.
Московский Комсомолец
Согласно указу Владимира Путина, газ будет считаться оплаченным после конвертации долларов или евро в рубли и зачислении средств на рублевый счет покупателя в «Газпромбанке».
Московский Комсомолец
Тем самым решение Евросоюза по оплате за российский газ в редакции МК сочли ловушкой.
Южный Федеральный

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МК: Разрешенная Евросоюзом схема оплаты российского газа оказалась ловушкой
Южный Федеральныйвчера в 15:32
«МК»: Одобренная Евросоюзом схема оплаты российского газа оказалась ловушкой
NVLвчера в 10:40
Разрешенная Евросоюзом схема оплаты российского газа оказалась ловушкой
Московский Комсомолецвчера в 10:09
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