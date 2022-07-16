Бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-внештатный советник украинского президента генерал Николай Маломуж заявил, что президент России Владимир Путин выдвинул ультиматум Киеву, предъявив ряд условий.
Экс-разведчик считает, что Россия якобы предложила Киеву выбрать — либо российская армия в ближайшие полторы-две недели начинает масштабные боевые действия на подконтрольной Украине территории Донецкой области, либо «давление» на Харьков и юг усилится.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) назвал условие атаки украинских Вооруженных сил (ВСУ) на Крымский мост.
По мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Россией и Китаем, пропало желание двигаться в этом направлении, заявил высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга.