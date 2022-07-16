Будьте в Плюсе

«МК»: экс-глава разведки Украины Маломуж заявил, что Путин выдвинул ультиматум Киеву

Бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-внештатный советник украинского президента генерал Николай Маломуж заявил, что президент России Владимир Путин выдвинул ультиматум Киеву, предъявив ряд условий.
Газета.Ru
Экс-разведчик считает, что Россия якобы предложила Киеву выбрать — либо российская армия в ближайшие полторы-две недели начинает масштабные боевые действия на подконтрольной Украине территории Донецкой области, либо «давление» на Харьков и юг усилится.
Рамблер
В конце июня президент заявил, что конечная цель России помимо «освобождения Донбасса» — гарантии безопасности для Москвы.
РБК
На днях в Кремле назвали условия начала мирных переговоров с Украиной.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Украинский генерал Маломуж рассказал об «ультиматуме Путина»
Общественная служба новостейвчера в 16:16
Украинский генерал заявил об «ультиматуме Путина»
Московский Комсомолецвчера в 15:43
Самое цитируемое
«МК»: экс-глава разведки Украины Маломуж заявил, что Путин выдвинул ультиматум Киеву
Газета.Ru18:56
Генерал ВСУ Маломуж раскрыл ультиматум Путина Украине
URA.Ru18:45
«МК»: бывший украинский разведчик Маломуж раскрыл «ультиматум Путина» Киеву
Lenta.ru18:08
МК: экс-глава внешней разведки Украины Маломуж заявил об «ультиматуме Путина»
News.ru19:23
Генерал внешней разведки Маломуж назвал «ультиматум Путина» Украине
Апралвчера в 16:07

Интересное

В Греции упал грузовой самолет Ан-12 украинской авиакомпании

Грузовой самолет Ан-12 украинской авиакомпании, который выполнял рейс из Сербии в Иорданию, разбился вечером 16 июля в Греции возле села Палеохори.
Газета.Ru18:14

Новый «Москвич» 2022 года на базе кроссовера JAC S7 показали в Интернете

Новый Москвич 2022 на китайской платформе JAC S7 показали на презентации, которую провел московский автозавод.
Tver-portal.ru20:10

Арестович заявил, что ВСУ атакуют Крымский мост при первой технической возможности

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) назвал условие атаки украинских Вооруженных сил (ВСУ) на Крымский мост.
Lenta.ru20:05

Новая «УАЗ-452 Буханка» 2022-2023 года представлена на первых фоторендерах

Новая премиальная УАЗ Буханка 2022 года с интерьером Maybach представлена на фото.
Tver-portal.ru20:00

Белый дом заявил о нежелании ближневосточных стран укреплять связи с Россией и Китаем

По мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Россией и Китаем, пропало желание двигаться в этом направлении, заявил высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга.
РИА Новости17:59

Певец Григорий Лепс отмечает 60-летний юбилей

Певец Григорий Лепс отмечает 60-летний юбилей. И как положено артисту он провел его на сцене. Концерт состоялся на сцене в «Лужниках».
БрянскTodayвчера в 05:49

Рок-группа «Зверобой» из РФ выпустила клип на песню о разрушенном ВСУ Мариуполе

Рок-группа «Зверобой» из РФ выпустила клип на песню о разрушенном ВСУ Мариуполе, передает solenka.info.
Solenka.infoвчера в 02:23

ВС РФ выбили украинские подразделения с позиций в районе Северска

По имеющимся данным, штурмовые подразделения ВС РФ выбили украинских боевиков с позиций на подступе к городу.
Общественная служба новостей17:25

Депутат Рады Гончаренко заявил о скором бегстве Вучича в Россию из-за слов о Путине

Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации Москвы, заявил в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко.
РИА Новости19:08

Потеря Y-хромосомы вызвала сердечно-сосудистые заболевания у самцов мышей

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии выяснили, что потеря Y-хромосомы негативно влияет на организм самцов и увеличивает риск ранней смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
МедиаПотоквчера в 03:23