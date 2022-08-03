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ММК изучает возможность оспорить санкции Минфина США

Магнитогорский меткомбинат из Магнитогорска (ММК, Челябинская область) рассматривает возможность оспорить экономические санкции США введенные против ММК и председателя совета директоров Виктора Рашникова.
URA.Ru
В компании считают санкции необоснованными, говорится в опубликованном в среду заявлении.
ТАСС

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ММК рассматривает возможность оспорить введенные США санкции
ТАСС09:25
ММК изучает возможность оспаривания американских санкций
Finam.Ru09:09
ММК изучает возможность оспорить санкции Минфина США
Интерфакс09:06
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