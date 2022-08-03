ИнтерфаксММК изучает возможность оспорить санкции Минфина СШАМагнитогорский меткомбинат из Магнитогорска (ММК, Челябинская область) рассматривает возможность оспорить экономические санкции США введенные против ММК и председателя совета директоров Виктора Рашникова.URA.RuВ компании считают санкции необоснованными, говорится в опубликованном в среду заявлении.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииММК рассматривает возможность оспорить введенные США санкцииТАСС09:25ММК изучает возможность оспаривания американских санкцийFinam.Ru09:09ММК изучает возможность оспорить санкции Минфина СШАИнтерфакс09:06Показать все источникиОценить1Поделиться