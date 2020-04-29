Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) приняла решение отложить обсуждение промежуточных дивидендов 2020 года до осени текущего года из-за ситуации с коронавирусом, сообщила компания со ссылкой на заявление председателя совета директоров и основного бенефициара ММК Виктора Рашникова.

ММК отложил решение о промежуточных дивидендах 2020 года до осени

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