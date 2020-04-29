Экономика
ПРАЙМММК отложил решение о промежуточных дивидендах 2020 года до осени
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) приняла решение отложить обсуждение промежуточных дивидендов 2020 года до осени текущего года из-за ситуации с коронавирусом, сообщила компания со ссылкой на заявление председателя совета директоров и основного бенефициара ММК Виктора Рашникова.
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Общество
Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи
Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.
News.ru 13:39
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Общество
Великобритания вышла на 3-е место по числу смертей от коронавируса
В Британии число зафиксированных смертей от коронавируса достигло более 26 тысяч, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
Московский Комсомолец 13:36
Общество
Пропускной режим в Подмосковье продлили до 11 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил действие пропускного режима в регионе до 11 мая включительно.
НТВ 13:54
Шоу-бизнес
Хайди Клум засмеяли за вульгарное платье с огромным декольте
Забавно, что, судя по кадру из программы, неподдельные эмоции наряд 46-летней Хайди Клум вызвал не только у зрителей.
Wday.ru 12:34
Общество
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия
Сестру умирающего парня из Башкирии осудили за пикет в поддержку брата
Аргументы и Факты - Уфа 08:56
Здоровье
В Коми закрыли на карантин спецбольницы и соцучреждения
Специализированные больницы и социальные учреждения Коми закрыты на карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 15:07
Армия и оружие
У американских военных заметили уникальную российскую военную технику
Вечерний курьер 09:15
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия
Вертолёт НАТО упал в море у греческого острова Кефалония
Канадский вертолёт упал в море у греческого острова Кефалония.
RT на русском 15:02
Происшествия
В Смоленске за крупную взятку задержали сотрудницу Роспотребнадзора
Сумма фигурирует в 450 тысяч рублей В Смоленске по подозрению в получении крупной взятки задержали главного специалиста-эксперта регионального управления Роспотребнадзора, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.
Главная Тема 12:03
Здоровье
86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
Политика
Зеленский подписал закон о продаже сельхозземель на Украине
Закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель Украины подписал президент страны Владимир Зеленский.
Экономика сегодня вчера в 08:07
Происшествия
Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе
Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против «режима самизоляции».
Медиазона 14:04
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
Общество
Математики рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
С помощью искусственного интеллекта математики построили модель, которая предсказала сроки пика эпидемии в нашей стране.
БрянскToday 03:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40