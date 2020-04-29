Экономика
РБКММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии
«В текущей ситуации считаем обоснованным отложить принятие решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год до осени текущего года (в зависимости от фактических последствий пандемии COVID-19) в целях усиления баланса и ликвидности компании», — заявил он.
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Общество
Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники
Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Кино
К отбору на «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
Организаторы премии «Оскар» впервые допустят к отбору фильмы, которые были показаны только онлайн. Об этом сообщается на сайте премии.
Дождь вчера в 18:07
Футбол
Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед
Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.
РИА Новости 03:00
Авто
УАЗ отправил на Кубу 50 внедорожников «Патриот»
Партия из 50 российских внедорожников УАЗ «Патриот» прибыла на Кубу.
Автоновости дня вчера в 03:02
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Политика
В России продлены ограничения на въезд иностранных граждан
Москва, 29 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Ограничения на въезд в Россию иностранцев, введённые на фоне пандемии коронавируса, продлены.
REGNUM 05:35
Армия и оружие
Эксперты из США дали оценку действиям ВДВ РФ в Арктике
Американский информационный портал The Drive оценил недавнее десантирование военнослужащих войск ВДВ в Арктике.
Военное дело вчера в 11:27
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Здоровье
В Ивановской области выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом
Всего по данным на 27 апреля в Ивановской области выявлено 282 случая заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 27 апреля в 07:53
Происшествия
Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу
В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
РИА Новости 04:34
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru вчера в 06:16
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Культура
Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру вчера в 09:17
Политика
Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС вчера в 05:21
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Экономика
Nord Stream назвала сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
Компания-оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG назвала сроки завершения строительства газопровода.
Газета.Ru 05:05
Общество
Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически
Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперштаб по коронавирусу.
Lenta.ru 04:16