с чего всё началось

Некоторые критические важные места, необходимые для Игр, могут быть потенциально уже недоступны. Чрезвычайно сложна ситуация, когда уже миллионы ночей забронированы во множестве отелей. Необходимо будет адаптировать международный спортивный календарь по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о сроках, в течение которых прояснится судьба Олимпийских игр в Токио. Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.

МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца

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Происшествия Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Игры Журналист сообщил дату релиза Xbox Series X Джефф Кейли сообщил в своём Twitter, что, согласно информации на индийском, новозеландском, сингапурском и австралийском сайтах Xbox Series X, точная дата релиза новой консоли Microsoft — День благодарения 2020 года.

Общество Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.

Здоровье Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

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