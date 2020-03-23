Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruМОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о сроках, в течение которых прояснится судьба Олимпийских игр в Токио. Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Читать в источнике
Оценить
Некоторые критические важные места, необходимые для Игр, могут быть потенциально уже недоступны. Чрезвычайно сложна ситуация, когда уже миллионы ночей забронированы во множестве отелей. Необходимо будет адаптировать международный спортивный календарь по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта.
с чего всё началось
Международный олимпийский комитет (МОК) определится с датами и форматом проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в течение четырех недель, сообщается на официальном сайте организации.РБК14:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Хоккей
Сергей Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала»
Серебряный призёр Олимпийских игр (Нагано-1988) Сергей Немчинов назначен спортивным директором в ХК «Адмирал» (Владивосток).
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал две новые татуировки на лице
Музыкант, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных начал было долгую и болезненную процедуру избавления от татуировок на лице и успел обрадовать многих.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Армия и оружие
В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки
ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Политика
Лукашенко надеется на содействие РФ в возвращении белорусов из Южной Азии
Наиболее сложная ситуация сложилась в странах Южной Азии. Из-за пандемии российская авиакомпания аннулировала билеты белорусских граждан.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Экономика
Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате
Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Автоспорт
Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне
Кино
Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры
Происшествия
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Игры
Журналист сообщил дату релиза Xbox Series X
Джефф Кейли сообщил в своём Twitter, что, согласно информации на индийском, новозеландском, сингапурском и австралийском сайтах Xbox Series X, точная дата релиза новой консоли Microsoft — День благодарения 2020 года.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о будущем Кокорина в сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рад, что игрок "Сочи" Александр Кокорин хочет вернуться в состав национальной команды.
Общество
Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
Общество
Живущий на Сахалине японец развеял мифы о России
Японец Сусуми Митани, проживающий на Сахалине, развенчал мифы о России, популярные на его родине. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Экономика
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Футбол
Отец Йовича: «Лука не знал, что не может покидать Испанию»
Милан Йович, отец нападающего "Реала" Луки Йовича, объяснил поступок своего сына, вернувшегося в Сербию, несмотря на установленный в Мадриде карантин.
Общество
Британские отоларингологи выявили новый симптом коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно данным британских оториноларингологов, люди, зараженные коронавирусом, неожиданно перестают различать запахи и чувствовать вкус еды.
Происшествия
В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19
Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.