Спорт
Нева СпортМОК перенесет в Саппоро марафон и спортивную ходьбу ОИ-2020
Международный Олимпийский Комитет объявил о намерении перенести в Саппоро марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе, которые пройдут в рамках летней Олимпиады-2020 в Токио. Информация приводится на официальном сайте организации.
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МОК утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафона на ОИ-2020 в Саппоро
ТАСС Спортвчера в 05:58
МОК сообщил о планах перенести марафон и спортивную ходьбу на ОИ-2020 из Токио в Саппоро
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