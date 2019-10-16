Международный Олимпийский Комитет объявил о намерении перенести в Саппоро марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе, которые пройдут в рамках летней Олимпиады-2020 в Токио. Информация приводится на официальном сайте организации.

МОК перенесет в Саппоро марафон и спортивную ходьбу ОИ-2020

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