Спорт
Вести.RuМОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
Международный олимпийский комитет выразил свою точку зрения на ситуацию с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года. В МОК признались, что выступают за российских спортсменов.
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
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Происшествия
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США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Космос
Роскосмос установит на Луне телескопы для отслеживания опасных комет
Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Происшествия
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Футбол
Моуринью установит новый рекорд
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В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»
Все пенальти в матче ФК «Ростов» против «Динамо» обоснованы, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
Экономика
Греф считает необходимой реформу системы высшего образования
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Гаджеты
Названы разные способы использования старых смартфонов
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Наука
Учёные случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи
Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи, сообщает издание Science Daily.
Армия и оружие
Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Спорт
WADA рекомендовано на четыре года отстранить Россию от мирового спорта
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков покинул Россию и стал одним из информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказавшим о том, что российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Лондоне и Сочи в 2012 и 2014 годах соответственно, якобы систематически применяли допинг при государственной поддержке.
Политика
Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Datsun отзывает почти 1,7 тыс. автомобилей в России
Компания Datsun сообщила об отзыве более 1,5 тысяч различных легковых машин из России.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет Virtus.pro
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко помогает Дмитрию Тарасову выплачивать долги
Чтобы разобраться с долгами, игроку решила помочь его беременная супруга Анастасия Костенко.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Названы самые популярные смартфоны в России по итогам третьего квартала 2019 года. Данные опубликовала компания IDC.
Кино
«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма
В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.