с чего всё началось

Международный олимпийский комитет выразил свою точку зрения на ситуацию с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года. В МОК признались, что выступают за российских спортсменов.

Политика В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента страны.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Армия и оружие ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией Потерю беспилотников подтверждает западное издание "The Aviationist", которое по данному факту сообщило, что за одни сутки США и НАТО потеряли в районе Триполи два разведывательных дрона - MQ-9 Reaper и MQ-9A Predator-B.

Здоровье Курильщиков предостерегают от занятий спортом По словам эксперта, у заядлого курильщика суженные сосуды и при занятиях спортом нагрузка на сердце и легкие значительно увеличивается, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Финансы Украинская гривна обновила четырехлетний максимум Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.

Общество Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).

Общество Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Политика Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.

Футбол Сафонов: «Россия или Украина? Команда Шевченко по именам ярче» Глава "СА-Футбольное агентство" Алексей Сафонов рассказал о своём отношении к поединку между сборными Украины и России, которые теоретически могут сыграть друг с другом в раунде плей-офф первенства Европы 2020 года.

Игры Valve удалила из Steam около тысячи игр Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.