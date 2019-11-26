Спорт

Вести.RuВести.RuМОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

Международный олимпийский комитет выразил свою точку зрения на ситуацию с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года. В МОК признались, что выступают за российских спортсменов.
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 МОК осудил манипуляции с данными московской лаборатории и заявил, что поддержит наиболее жёсткие санкции в отношении виновных, при этом подчеркнув, что, согласно отчёту о расследовании, российское спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России и его члены, не причастно к произошедшему.
RT на русском08:18

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МОК призвал применить жесткие санкции к виновным в изменении данных московской лаборатории

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«Виновные должны быть наказаны самым суровым образом». МОК — о рекомендациях WADA в отношении России

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Телеканал 360°08:08

МОК выступает за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях

Спорт-Экспресс08:33

МОК поддерживает введение жестких санкций для виновных в манипуляции с данными московской лаборатории

Sports.ru08:41
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