Спорт
Вести.RuМОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
Международный олимпийский комитет выразил свою точку зрения на ситуацию с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года. В МОК признались, что выступают за российских спортсменов.
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с чего всё началось
В своём заявлении МОК осудил манипуляции с данными московской лаборатории и заявил, что поддержит наиболее жёсткие санкции в отношении виновных, при этом подчеркнув, что, согласно отчёту о расследовании, российское спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России и его члены, не причастно к произошедшему.RT на русском08:18
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Политика
В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала
В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента страны.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией
Потерю беспилотников подтверждает западное издание "The Aviationist", которое по данному факту сообщило, что за одни сутки США и НАТО потеряли в районе Триполи два разведывательных дрона - MQ-9 Reaper и MQ-9A Predator-B.
Здоровье
Курильщиков предостерегают от занятий спортом
По словам эксперта, у заядлого курильщика суженные сосуды и при занятиях спортом нагрузка на сердце и легкие значительно увеличивается, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Спорт
Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА
Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
Финансы
Украинская гривна обновила четырехлетний максимум
Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Галатасарай – Брюгге. Прогноз на матч: «Стамбул вернет должок»
Сегодня, во вторник, 26 ноября, в 20:55 (МСК) состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между футбольными клубами Галатасарай (Турция) и Брюгге (Бельгия).
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Общество
Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»
По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).
Общество
Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты
Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Футбол
Сафонов: «Россия или Украина? Команда Шевченко по именам ярче»
Глава "СА-Футбольное агентство" Алексей Сафонов рассказал о своём отношении к поединку между сборными Украины и России, которые теоретически могут сыграть друг с другом в раунде плей-офф первенства Европы 2020 года.
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» установил рекорд сборов
Ранее рекорд сборов среди мультфильмов в первые выходные проката принадлежал другому мультику Disney «История игрушек 4». Продолжение культовой франшизы Pixar заработало 238 млн долларов.
Авто
Китайская автомобильная марка Lifan оказалась на грани исчезновения
Происшествия
На Украине возбудили дела из-за ДТП с десятью автомобилями и автобусом
Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили два уголовных дела из-за аварии в Черкасской области, где столкнулись 10 автомобилей и автобус, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его дети наводят чистоту в доме
Максим Галкин продолжает публиковать мини-сюжеты о жизни двойняшек. На этот раз дети Аллы Пугачевой показали, какими помощниками они растут.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Политика
Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).