Коронавирус
ЧемпионатМОК примет решение о возможном переносе Олимпиады-2020 через 4 недели
МОК уверен, что завершит эти обсуждения в течение следующих четырёх недель. В МОК подчеркнули, что отмена Олимпийских игр 2020 года не решит ни одной из проблем и никому не поможет.
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с чего всё началось
Международный олимпийский комитет (МОК) определится с датами и форматом проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в течение четырех недель, сообщается на официальном сайте организации.РБКвчера в 14:08
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Источник: МОК рассматривает возможность переноса Олимпиады в Токио на три месяца или на один год
Советский спортвчера в 23:25
Глава МОК: «Мы завершим обсуждения по вопросу Олимпийских игр-2020 в ближайшие 4 недели»
Sports.ruвчера в 14:45
Министр спорта Франции рассчитывает на благоразумие МОК в вопросе переноса Олимпиады
Спорт-Экспрессвчера в 15:44
Президент МОК: окончательное решение о дате проведения ОИ-2020 было бы преждевременным
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