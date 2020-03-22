с чего всё началось

МОК уверен, что завершит эти обсуждения в течение следующих четырёх недель. В МОК подчеркнули, что отмена Олимпийских игр 2020 года не решит ни одной из проблем и никому не поможет.

МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады-2020 через 4 недели

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Политика Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Общество Россия приостановила авиасообщение со всеми странами По поручению Правительства РФ с 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок из России во все страны мира, сообщает Росавиация.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии по России Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика России прописали низкоуглеродное будущее Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.

Гаджеты Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.

Политика Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.

Происшествия Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.

Общество Сахалинский минкульт закрывает кинотеатры из-за коронавируса Речь идет об учреждениях, подведомственных островному минкульту, то есть это большой и малый залы ККЗ "Октябрь" и кинотеатр "Комсомолец".