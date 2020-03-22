Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатМОК примет решение о возможном переносе Олимпиады-2020 через 4 недели

МОК уверен, что завершит эти обсуждения в течение следующих четырёх недель. В МОК подчеркнули, что отмена Олимпийских игр 2020 года не решит ни одной из проблем и никому не поможет.
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с чего всё началось
Международный олимпийский комитет (МОК) определится с датами и форматом проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в течение четырех недель, сообщается
 на официальном сайте организации.
РБКвчера в 14:08

Подробнее о событии

Источник: МОК рассматривает возможность переноса Олимпиады в Токио на три месяца или на один год

Советский спортвчера в 23:25

Глава МОК: «Мы завершим обсуждения по вопросу Олимпийских игр-2020 в ближайшие 4 недели»

Sports.ruвчера в 14:45

Министр спорта Франции рассчитывает на благоразумие МОК в вопросе переноса Олимпиады

Спорт-Экспрессвчера в 15:44

Александр Жуков: «Разумно, что МОК не спешит с решением по Олимпиаде-2020»

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НОК США о заявлении МОК: сообщество спортсменов в неопределенности

РИА Новостивчера в 18:41

Международный паралимпийский комитет поддержал решение МОК по Олимпиаде

Красная веснавчера в 15:38

Президент МОК: окончательное решение о дате проведения ОИ-2020 было бы преждевременным

Чемпионатвчера в 15:16
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Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
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Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Lenta.ru вчера в 23:54
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости 21 марта в 20:45
Общество

Россия приостановила авиасообщение со всеми странами

По поручению Правительства РФ с 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок из России во все страны мира, сообщает Росавиация.
Твой Иркутск вчера в 22:32
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Транспорт

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru вчера в 16:35
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Авто

В гараже нашли «Запорожец» без пробега и в заводской смазке

В одном из гаражей Херсонской области на Украине обнаружили ЗАЗ-968М почти без пробега. По одометру машина проехала всего 71 километр.
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Общество

Чем занимаются звезды уральской политики прошлых лет: пять главных персонажей повестки

Эдуард Россель Было В общей сложности 16 лет руководил Свердловской областью, за политическое долголетие получил прозвище «дедушка».
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Футбол

Чемпионат России по футболу предложили обнулить из-за коронавируса

Президент клуба Российской премьер-лиги «Урал» Григорий Иванов предложил не доигрывать текущий сезон.
Живая Кубань 21 марта в 09:03
Происшествия

Коронавирус подтверждён у шестого пациента в Красноярском крае

Красноярск, 23 марта 2020, 06:47 — REGNUM В Красноярском крае в стационаре находятся шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 23:47
Политика

Самолет ВКС доставил из Китая более 25 миллионов защитных масок

Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок, сообщили в Минобороны.
РИА Новости вчера в 23:06
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru 00:23
Общество

Опубликована динамика роста числа заражённых коронавирусом в России

Опубликована динамика роста числа заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 13:05
Общество

Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Anews вчера в 11:46
Общество

На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
Экономика

России прописали низкоуглеродное будущее

Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Коммерсантъ вчера в 20:03
Гаджеты

Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой

Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.
Народные новости вчера в 20:34
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
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Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

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Общество

Сахалинский минкульт закрывает кинотеатры из-за коронавируса

Речь идет об учреждениях, подведомственных островному минкульту, то есть это большой и малый залы ККЗ "Октябрь" и кинотеатр "Комсомолец".
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Общество

Сделавший Меркель прививку врач заразился коронавирусом

Врач, сделавший канцлеру Германии Ангеле Меркель прививку, оказался заражен коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:51
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
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