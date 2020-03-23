с чего всё началось

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о сроках, в течение которых прояснится судьба Олимпийских игр в Токио. Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.

МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца

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