Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruМОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о сроках, в течение которых прояснится судьба Олимпийских игр в Токио. Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Международный олимпийский комитет (МОК) определится с датами и форматом проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в течение четырех недель, сообщается
 на официальном сайте организации.
РБКвчера в 14:08

Подробнее о событии

Источник: МОК рассматривает возможность переноса Олимпиады в Токио на три месяца или на один год

Советский спортвчера в 23:25

НОК США о заявлении МОК: сообщество спортсменов в неопределенности

РИА Новостивчера в 18:41

Президент МОК: окончательное решение о дате проведения ОИ-2020 было бы преждевременным

Чемпионатвчера в 15:16

Александр Жуков: «Разумно, что МОК не спешит с решением по Олимпиаде-2020»

Матч ТВвчера в 15:37

Глава МОК: «Мы завершим обсуждения по вопросу Олимпийских игр-2020 в ближайшие 4 недели»

Sports.ruвчера в 14:45

Международный паралимпийский комитет поддержал решение МОК по Олимпиаде

Красная веснавчера в 15:38

Министр спорта Франции рассчитывает на благоразумие МОК в вопросе переноса Олимпиады

Спорт-Экспрессвчера в 15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Спорт

Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:21
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
Культура

9-летняя россиянка вышла в финал конкурса талантов в Финляндии

Культуромания вчера в 12:44
Армия и оружие

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Общество

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Российская газета 00:50
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию

К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.
Bimru.ru вчера в 10:50
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
Экономика

Аваков предрек украинцам проблемы с оплатой продуктов питания и лекарств

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что жителей его страны ждет целая серия социальных проблем из-за пандемии нового коронавируса.
Экономика сегодня 00:07
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com вчера в 05:42
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 21 марта в 04:09
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

В Приморье приостановят работу театров, музеев и бассейнов

Власти Приморья приняли решения приостановить работу учреждений культуры - театров, музеев, картинных галерей, бассейнов, - а в спортивных залах ограничить количество посетителей до 50 человек.
Российская газета 01:34
Кино

Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
iReactor вчера в 13:38
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Общество

Швейные предприятия России начали шить многоразовые медицинские маски

Швейные предприятия России подключились к производству многоразовых медицинских масок, в ближайшее время средства защиты начнут поступать в аптеки.
ФАН вчера в 13:06
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Здоровье

Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму

Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Lenta.ru вчера в 19:26
Экономика

В Думе предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии, а также зарплаты работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Аргументы и Факты 21 марта в 01:45
Общество

Российские школьники ушли на каникулы по 12 апреля из-за коронавируса

На прошлой неделе министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что из-за ситуации с распространением коронавируса каникулы в российских школах будут объявлены с 23 марта по 12 апреля включительно.
Взгляд.ру вчера в 23:54
Экономика

Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют.
РБК вчера в 19:22
Общество

В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян

Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

В Кургане задержан заместитель начальника областного УМВД

Область 45 01:39
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Известия вчера в 18:00
Технологии

Microsoft показала обновлённый Windows 10

Не исключено, что уже на ближайшем онлайн-мероприятии, мы увидим то, о чем говорят уже долгое время – Windows 10X.
The GEEK 20 марта в 12:08
Происшествия

В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Российская газета 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Летние Олимпийские игры 2020
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное