Некоторые критические важные места, необходимые для Игр, могут быть потенциально уже недоступны. Чрезвычайно сложна ситуация, когда уже миллионы ночей забронированы во множестве отелей. Необходимо будет адаптировать международный спортивный календарь по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта.

Международный олимпийский комитет примет решение о возможности проведения летней Олимпиады в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Экономика Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Башкирии В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.

Общество Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.

Финансы Назван курс доллара на конец марта На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.

Политика В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Здоровье В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19 "Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.

Политика Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.

Гаджеты Компания Intel объединила дискретную и встроенную графику Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов компания Intel объединила два типа графики - дискретную и встроенную.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, общее число людей, зараженных коронавирусом, в мире составило почти 306 тысяч, прирост за сутки составил 31,8 тысячи случаев или 11,6%. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика Зеленский провёл переговоры с главой МВФ Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Египте умер от коронавируса генерал армии «Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране», — говорится в заявлении египетских военных.

Футбол Экс-президент «Реала» умер от коронавируса Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.