Коронавирус
BFM.ruМОК примет решение по Олимпиаде в течение 4 недель
Международный олимпийский комитет примет решение о возможности проведения летней Олимпиады в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.
Читать в источнике
Оценить
Некоторые критические важные места, необходимые для Игр, могут быть потенциально уже недоступны. Чрезвычайно сложна ситуация, когда уже миллионы ночей забронированы во множестве отелей. Необходимо будет адаптировать международный спортивный календарь по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Финансы
Назван курс доллара на конец марта
На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Гаджеты
У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями «челки»
У абсолютно нового iPhone 12 не будет всеми нелюбимой пользователями «челки». Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Политика
Россия окажет помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Владимир Путин сообщил, что Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Политика
Трамп: нацгвардию развернут в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон
Нацгвардия будет развернута в связи с коронавирусом в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон за счет федеральных властей США - Трамп.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
В США направят триллионы долларов на поддержку экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Здоровье
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
Политика
Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Гаджеты
Компания Intel объединила дискретную и встроенную графику
Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов компания Intel объединила два типа графики - дискретную и встроенную.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, общее число людей, зараженных коронавирусом, в мире составило почти 306 тысяч, прирост за сутки составил 31,8 тысячи случаев или 11,6%. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Египте умер от коронавируса генерал армии
«Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране», — говорится в заявлении египетских военных.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
Происшествия
Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19
Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Игры