Спорт

RT на русскомRT на русскомМОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
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МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

РИА Новости09:01

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

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МОК поддерживает введение жестких санкций для виновных в манипуляции с данными московской лаборатории

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МОК назвал недоказанной причастность Олимпийского комитета России к манипуляциям с допинг-пробами

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МОК приветствовал санкции в отношении российских властей

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Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
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Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
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К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
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