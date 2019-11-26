Спорт

РИА НовостиРИА НовостиМОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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«Виновные должны быть наказаны самым суровым образом». МОК — о рекомендациях WADA в отношении России

Sport24.ru08:24

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

РИА Новости09:01

МОК попросил Россию предоставить ВАДА необработанные данные

Спорт-Экспресс10:55

МОК поддерживает введение жестких санкций для виновных в манипуляции с данными московской лаборатории

Sports.ru08:41

«WADA нас не услышало». Спортивный мир отреагировал на рекомендацию отстранить Россию

ТАСС Спорт14:14

МОК назвал недоказанной причастность Олимпийского комитета России к манипуляциям с допинг-пробами

Телеканал 360°08:08

МОК приветствовал санкции в отношении российских властей

Чемпионат08:50
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В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Чемпионат 13:25
Политика

Путин обсудил с Зеленским по телефону газовые вопросы

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили передачу украинских кораблей, ранее задержанных Россией в Керченском проливе, а также вопросы, связанные с урегулированием газового конфликта между государствами.
Daily Storm вчера в 15:31
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Футбол

«Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша

Арбитражный суд Москвы признал недействительным агентский договор команды с компанией "Голден Тойз" и снял с команды обязательства по выплате € 750 тыс. В ходе слушаний, которые длились с марта 2019 года, юристам "Динамо" удалось доказать, что сделка с "Голден Тойз" носила мнимый характер, а компания по факту не оказывала никаких услуг при переходе Рауша в московский клуб.
РБК 10:42
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Общество

В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным

В Государственной думе РФ поддержали идею о назначении выходного дня во вторник, 31 декабря.
ФедералПресс вчера в 05:03
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 07:20
Политика

Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
РИА Новости 13:28
Происшествия

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших.
РБК 12:35
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Происшествия

МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Здоровье

Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка

Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка.
UfacityNews.ru 10:15
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Армия и оружие

В НАТО заинтересованы в военных контактах с Россией

Газета.Ru 12:29
Энергетика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily 13:22
Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на 4 года

В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно разрешить выступить под нейтральным флагом.
Эхо Москвы вчера в 15:15
Экономика

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Российская газета вчера в 10:37
Армия и оружие

СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 14:06
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Здоровье

В медучреждения Ставрополья привлекают докторов и фельдшеров

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, на текущий год федеральное министерство утвердило заявку Ставрополья на 81 врача и 10 фельдшеров, которые получат компенсационные выплаты в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.
Своё ТВ 03:03
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ 07:57
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Политика

Сенцов в Европарламенте попросил вернуть Украине ядерное оружие

"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", - выступил Сенцов.
РИА Новости Крым 02:53
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
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