По версии комитета, «отчет доказывает», что это «является исключительной ответственностью российских властей». Комитет просит предоставить необработанные данные антидопинговой лаборатории.

Спорт день за днем

МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России

Спорт Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде NYT: Комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года pic.twitter.com / kkeC7O2cnt — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) November 25, 2019 Рекомендации составили, основываясь на докладе члена комитета, британского адвоката Джонатана Тейлора.

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