Спорт

КоммерсантъКоммерсантъМОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России

По версии комитета, «отчет доказывает», что это «является исключительной ответственностью российских властей». Комитет просит предоставить необработанные данные антидопинговой лаборатории.
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В МОК возложили ответственность за допинговый скандал на власти России

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Спорт

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде

NYT: Комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года pic.twitter.com / kkeC7O2cnt — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) November 25, 2019 Рекомендации составили, основываясь на докладе члена комитета, британского адвоката Джонатана Тейлора.
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