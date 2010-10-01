Власти США вводят в Нью-Йорк войска. В город направлены более тысячи солдат и офицеров.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Здоровье Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Происшествия В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.

Общество Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.