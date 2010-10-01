Армия и оружие
Rusvesna.suМОЛНИЯ: США вводят войска в Нью-Йорк
Власти США вводят в Нью-Йорк войска. В город направлены более тысячи солдат и офицеров.
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Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Здоровье
Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Общество
В Омской области 122 компаниям разрешили работать в режим самоизоляции
Пресс-служба правительства Омской области в субботу 4 апреля обнародовала перечень системообразующих организаций региона, которым будет разрешено работать во время режима самоизоляции.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн выступил с предложением на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в России.
Наука
Найден способ улучшения качества изображения тканей для медицинской диагностики
Российские ученые представили уникальный способ, который позволяет улучшить качество изображения тканей для медицинской диагностики.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Здоровье
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Экономика
Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса
Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса.
Общество
Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Здоровье
Главное отличие коронавируса от гриппа названо
Эбигейл Карлсон, профессор из Вашингтонского университета, сообщил, что у большинства людей уже выработан иммунитет к гриппу, поэтому его эпидемии человечеству не страшны.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Общество
Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
Общество
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима самоизоляции
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима повышенной готовности, согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.