Остаться в скором будущем без средств к существованию рискует почти половина всех работников в мире. В первую очередь 1,6 млрд человек, занятых в неформальном секторе экономики, предупреждают чиновники Международной организации труда.

МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход

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