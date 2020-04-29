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Российская газетаРоссийская газетаМОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход

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Остаться в скором будущем без средств к существованию рискует почти половина всех работников в мире. В первую очередь 1,6 млрд человек, занятых в неформальном секторе экономики, предупреждают чиновники Международной организации труда.
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МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход

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МОТ: почти половина трудящихся рискует лишиться дохода

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Исследование: половина мира рискует лишиться средств к существованию

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