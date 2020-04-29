Коронавирус
Российская газетаМОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход
Остаться в скором будущем без средств к существованию рискует почти половина всех работников в мире. В первую очередь 1,6 млрд человек, занятых в неформальном секторе экономики, предупреждают чиновники Международной организации труда.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Армия и оружие
Психически больной «ВСУшник» пустил в ход топор: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 09:47
Гаджеты
В России представили новую серию смартфонов Honor 9
Новая серия смартфонов Honor 9 официально представлена в России.
NewInform 07:40
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
РИА Новости 12:23
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Здоровье
86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Общество
Россиянам с видом на жительство за рубежом разрешили покинуть страну
Напомним, что россияне теоретически могут покинут родину на самолёте, если смогут каким-либо образом в него сесть: с начала апреля регулярные рейсы за границу запрещены Росавиацией.
Peterburg2.ru 12:27
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Фигурное катание
Медведеву обвинили в нарушении самоизоляции в Японии
Российскую фигуристку Евгению Медведеву обвинили в нарушении самоизоляции в Японии, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 10:20
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
Волга Ньюс вчера в 01:39
Общество
Названо отличие эпидемии коронавируса в России и Европе
Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
Lenta.ru 12:03
Политика
Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций
Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла.
Известия 10:25
Общество
В Подмосковье усилят контроль самоизоляции на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в эфире телеканала "Россия 1", что погода на майские праздники будет хорошей, поэтому нужно держать ухо востро, в смысле контроля режима самоизоляции.
Московский Комсомолец 11:30
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли
В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
Здоровье
Украина вышла на плато эпидемии коронавируса
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна вышла на плато эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:56
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Фондовый рынок США растет в ходе торгов на 2-2,5%
Трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают результаты компаний.
Финмаркет 10:18