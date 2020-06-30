Коронавирус
RT на русскомМОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году
Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года. Об этом говорится на сайте организации.
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В МОТ заявили, что к концу года около 340 миллионов человек по всему миру могут потерять работу
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:05
ООН: потери мирового рынка труда эквивалентны сокращению 400 млн рабочих мест
Коммерсантъвчера в 14:06
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Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Известия вчера в 19:08
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru вчера в 04:04
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Жорин резко ответил на слова Костенко о клевете про алименты Тарасова
Политическая Экспертиза 28 июня в 05:53
Политика
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
Здоровье
В Пермском крае провели рекордное число тестов на коронавирус за сутки
На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев предложил дать первичным тестам на COVID-19, проводимым в трех лабораториях региона, статус окончательных и не требующих вторичного референс-тестирования в лабораториях Роспотребнадзора.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:48
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту после материала о талибах
Российское посольство в США направило в Госдеп ноту после публикации материала о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 21:25
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики. Что это значит
Механизм умного счетчика Основное отличие умных счетчиков от старых приборов учета заключается в том, что они станут осуществлять хранение и защиту данных о расходе электроэнергии и передавать их напрямую в энергетические компании, пояснил адвокат, управляющии партнер юридическои компании AVG Legal Алексеи Гавришев.
РБК 02:44
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
Футбол
Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в Белоруссию
CT news вчера в 17:57
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Экономика
В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию
Нур-Султан, 30 июня 2020, 15:01 — REGNUM Стоимость электроэнергии в Казахстане вырастет в среднем на 16%.
REGNUM вчера в 08:01
Автоспорт
Марко оценил перспективы «Альфа Таури» в сезоне-2020
CT news вчера в 16:08
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Футбол
Акинфеев попал в топ-6 голкиперов мира по числу сухих матчей с 2000 года
Портал Give Me Sport опубликовал рейтинг голкиперов с самым большим числом сухих матчей.
Евро-футбол.ру 02:25
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в команде
Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года.
Спорт-Экспресс 02:25
Шоу-бизнес
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru вчера в 08:30
Космос
25 удивительных фактов об Облаке Оорта, которые вы должны знать
Сфера была названа в честь Яна Оорта и, следовательно, известна как Облако Оорта. №2. Некоторые ученые считают, что Облако Оорта начинается на расстоянии 2000 или 5000 Астрономических Единицах и заканчивается где-то в пределах 50 000 Астрономических Единиц от Солнца.
V-kosmose.com 28 июня в 11:00
Политика
Китай предложил США «попробовать» ввести санкции против Гонконга
США могут попробовать ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость.
Lenta.ru 01:46
Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
По мнению Вуйнович, Россия находится на хорошем пути. Число заболеваний определенно снижается.
Вести Подмосковья 01:27
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19