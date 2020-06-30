Общество
RT на русскомМОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году
Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года. Об этом говорится на сайте организации.
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В МОТ заявили, что к концу года около 340 миллионов человек по всему миру могут потерять работу
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:05
В Международной организации труда заявили о существенном росте безработицы
ИА Красная Веснавчера в 10:31
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Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Футбол
Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 18-летним вингером Букайо Сака
Лондонский "Арсенал" подписал новый долгосрочный контракт с английским футболистом Букайо Сака, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 08:32
Политика
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
Газета.Ru 07:59
Спорт
SimFabric выкупила права на Alter Cosmos и портирует игру на консоли
Как стало известно благодаря этому, SimFabric выкупила права на Alter Cosmos и теперь занимается её портированием и изданием на консолях.
Игромания.ру вчера в 11:30
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Политика
В Кремле объяснили голосование Путина без маски
Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток.
Lenta.ru 06:21
Общество
В Воронеже рестораны откроют летние веранды
Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
Политика
Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами
Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
Футбол
Георгий Джикия: уже привык, что в сторону «Спартака» так судят
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу судейства в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА.
Вести.Ru 02:15
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Футбол
Бахтиер Зайнутдинов: «Мечтаю выиграть трофей вместе с „Ростовом“»
Думаю, пару игроков в РПЛ мы точно увидим.
ФК Ростов 07:00
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июля
С первого июля в РФ возвращается ежегодное повышение страховых выплат по старости.
Evo-rus.com 08:49
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Футбол
В ФК «Тамбов» назначили нового главного тренера
1 июля 2020 г. в заявку ФК «Тамбов» в качестве главного тренера внесли Сергея Первушина.
Независимый публицист 08:30
Происшествия
Роддом горбольницы № 40 перестал принимать пациенток, у сотрудника заподозрили коронавирус
У одного из сотрудников роддома ГКБ № 40 подозревают коронавирус. Эту информацию 66.RU подтвердили в региональном оперативном штабе.
66.ru 08:46
Общество
Беглов заявил о проверке СК конфликта полиции с журналистом на участке
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал действия полицейских, которые при попытке вывести с участка журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля сломали ему руку.
РБК 07:51
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Общество
Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены
По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
ФАН 06:36
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Происшествия
Экс-главбуха «Седьмой студии» Масляеву освободили от наказания
Газета.Ru вчера в 14:37
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
Российская газета 08:30