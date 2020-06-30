Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года. Об этом говорится на сайте организации.

МОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году

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