Коронавирус
РБКМОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).
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В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
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Газета.Ru 13:43
Хоккей
Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона
В распоряжении «Чемпионата» оказался план по возобновлению регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.
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Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
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FlashNord 10:45
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Ученые удалось выяснить точное время сложного танца между двумя огромными черными дырами.
HotGeo 11:10
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
Медики из Германии снялись обнаженными из-за нехватки средств защиты
Врачи из Германии решили привлечь внимание к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты и снялись полностью обнаженными, чтобы показать, как они защищены от COVID-19.
Вечерняя Москва вчера в 09:11
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Здоровье
Минздрав РФ ожидает перелом ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
Распространение коронавируса еще не вышло на плато, ожидается, что ситуация переломится в ближайшие дни, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
ФАН 07:42
Наука
У бактериальных биопленок обнаружили память
Индикатор вчера в 10:17
Культура
Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру вчера в 09:17
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Общество
Экстренно госпитализирован экс-вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов
Российская газета 12:17
Шоу-бизнес
Дарья Мороз нашла свою любовь после развода
Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru 03:12
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
Происшествия
Сестру умирающего парня из Башкирии осудили за пикет в поддержку брата
Аргументы и Факты - Уфа 08:56
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:54