В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

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