Коронавирус

РБКРБКМОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).
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МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

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МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19

RT на русском08:06

1,6 млрд человек потеряют средства к существованию из-за продления карантина

Газета.Ru10:19

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

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МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход

Российская газета10:50

МОТ предсказала более 300 млн человек потерю работы из-за пандемии

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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

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Цена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель.
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Напомним Redmi Note 9S это европейская версия Redmi Note 9 Pro. В ней установлен 6,67-дюймовый дисплей с отверстием для фронтальной камеры.
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Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

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Космос

Марсианский беспилотник обрел своё имя

Беспилотный вертолет, который полетит на Марс в рамках программы NASA, получил имя «Инженити» («Изобретательность»).
Русская Планета 15:58
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Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
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Общество

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Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
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Общество

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
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Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
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Здоровье

Минздрав дополнил список препаратов для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа.
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Авто

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Новая специальная версия LADA XRAY Cross Instinct предлагается в двух вариантах исполнения: с автоматической трансмиссией в сочетании с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 л.с. по рекомендуемой розничной цене от 1 048 900 рублей или с механической коробкой передач в сочетании с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. — от 988 900 рублей.
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Число жертв коронавируса в России превысило 1 тысячу

Число жертв коронавируса в России превысило 1 тысячу. Это следует из данных оперативного штаба столицы в Telegram-канале.
Lenta.ru 16:31
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Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
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Гаджеты

Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире

Самым продаваемым смартфоном в мире оказался iPhone 11 и Xr. Отметим, что данные представлены без учета Китая.
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Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
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Политика

Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал "Аль-Хадас" в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.
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Legendary Pictures может экранизировать игры The Sims и SimCity

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СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
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Умер индийский актёр Ирфан Кхан

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Власти США заказали 100 тысяч похоронных мешков

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тысяч похоронных мешков на случай продолжения пандемии.
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