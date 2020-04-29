Коронавирус
РБКМОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Экономика
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta
«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
Автоновости дня 02:57
Наука
Ученые предсказали снижение когнитивных способностей людей из-за сжигания ископаемого топлива
К 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива.
N+1 08:10
Здоровье
Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.
Москва 24 11:07
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Общество
Российским студентам продлили дистанционное обучение
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая.
Lenta.ru 12:27
Авто
УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
Экономика
Еврокомиссар призвал к запуску плана ЕС для восстановления экономики уже летом
Реализация стратегии ЕС по восстановлению экономики после пандемии должна быть начата уже во второй половине 2020 года.
ТАСС 17:17
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
Волга Ньюс вчера в 01:39
Шоу-бизнес
Хайди Клум засмеяли за вульгарное платье с огромным декольте
Забавно, что, судя по кадру из программы, неподдельные эмоции наряд 46-летней Хайди Клум вызвал не только у зрителей.
Wday.ru 12:34
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum
Редакция заявила о подготовке иска к регулятору Роскомнадзор разблокировал доступ к медицинскому сайту Vademecum после удаления с него статьи о лечении пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:23
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Общество
Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи
Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.
News.ru 13:39
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Космос
Стартовал бета-тест стратегического космического симулятора Mars Horizon
Британская студия Auroch Digital запустила бета-тестирование космического симулятора Mars Horizon.
ЭндлессГеймОвер 27 апреля в 04:44
Происшествия
Вице-спикер парламента Армении ударил блогера головой по носу
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян рассказал в среду о потасовке с оппозиционным блогером Артуром Даниеляном, сообщив, что ударил того головой по носу, услышав нецензурную брань в свой адрес.
РИА Новости 17:15
Политика
В Киеве заявили об украинском происхождении танка «Армата»
Танк Т-14 «Армата» разработан на основе харьковского проекта «Объект 477 Молот», об этом заявило издание Defense Express.
Военное дело 10:37
Гаджеты
Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире оказался iPhone 11 и Xr. Отметим, что данные представлены без учета Китая.
МонаВиста 14:24
Общество
Симоньян: в RT 10% сотрудников оказались заражены коронавирусом
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 07:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел еще на 10 кг за апрель
Последней работой продюсера стала съемка музыкального клипа к песне Валерии "До предела", премьера которого состоялась 20 апреля.
Дни24 10:03
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 07:01
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Коммерсантъ 10:19