Коронавирус
РБКМОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).
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Общество
Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома
Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
Время Н 03:46
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Портал Поиск 02:11
Общество
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Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
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Кино
Сеть кинотеатров AMC объявила о прекращении показа фильмов Universal
"AMC больше не будет прокатывать фильмы студии Universal во всех наших кинотеатрах в США, Европе и Ближнем Востоке", — заявил Эйрон.
Народные новости вчера в 07:22
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
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Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Lenta.ru 02:56
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RT на русском 04:14
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Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Пентагон приостановил финансирование объектов для "сдерживания России".
Деловое.ТВ вчера в 08:41
Общество
Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса
Коронавирус, вызывающий COVID-19, может ослабеть только через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:51
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru вчера в 01:25
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением продлил все запреты и ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, до 12 мая.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03:39
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
Общество
В Хакасии ввели всеобщий масочный режим
Со 2 мая на всей территории Хакасии вводится масочный режим: при нахождении вне мест проживания жители Хакасии должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, медицинскими, либо гигиеническими, или респираторами.
ИА Хакасия 04:00
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
Общество
В России за сутки коронавирус подтвердился у более чем 7 тысяч человек
За последние сутки в России зафиксировано 7 099 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, из них 2829 (39,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.
Кинешемец.RU 03:51
Экономика
В Ульяновске предприятие индустриального парка наращивает мощности
Ульяновск, 30 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка «Заволжье» филиал компании AB InBev Efes продолжает реализацию инвестиционного проекта.
REGNUM 04:04
Армия и оружие
9 мая в небе над Краснодаром пролетит военная авиация
Летчики уже приступили к тренировкам, первую провели в небе над Краснодаром 28 апреля. До 9 мая предстоят еще две — 30 апреля и 7 мая.
Югополис 02:56
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Inc-news.ru вчера в 13:51
Общество
За цифровыми пропусками в Тульской области начнут следить полицейские
В рамках поручения Алексея Дюмина Тульская область подключилась к федеральной системе цифровых пропусков.
Московский Комсомолец Тула 28 апреля в 10:44
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52