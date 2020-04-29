Коронавирус
РБКМОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).
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Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Авто
В России приступили к реализации нового автокемпера «УАЗ Байкал»
Ценник оборудования для переделок «Буханки» в автокемпер составил сумму от полумиллиона рублей.
Pnzdrive 06:03
Общество
В Подмосковье усилят патрулирование на майских праздниках
В Московской области на майских праздниках будет увеличено число патрулей для контроля соблюдения режима самоизоляции.
Lenta.ru 12:49
Общество
В Самарской области вводят масочный режим
В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.
RT на русском 11:12
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Шоу-бизнес
Актриса Лариса Удовиченко отмечает свое 65-летие
Отечественная актриса Лариса Удовиченко 29 апреля отмечает свое 65-летие.
Актуальные Новости 02:21
Политика
На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»
Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
РИА Новости 12:23
Общество
Режим повышенной готовности в Петербурге продлили
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении действия мер по противодействию распространения коронавируса в городе.
МР7.ру 14:51
Общество
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну.
РБК 14:47
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Здоровье
Глава Минздрава рассказал о «коварстве» коронавируса
Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:05
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Общество
Исследование: У 30% россиян из-за коронавируса закончились сбережения
У 30% россиян закончились сбережения из-за ситуации с коронавирусом.
БИЗНЕС Online 12:12
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
Энергетика
В Газпроме назвали выгоду от снижения цены на газ в Европе
Снижение цен на газ в Европе помогает вытеснению американского сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки, заявил начальник финансово-экономического департамента Газпрома Александр Иванников.
Взгляд.ру 10:39
Общество
В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18