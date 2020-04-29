Коронавирус

РБКРБКМОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).
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МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

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Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег

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МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19

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Коронавирус оставит без средств на жизнь 1,6 млрд человек

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Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
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В России приступили к реализации нового автокемпера «УАЗ Байкал»

Ценник оборудования для переделок «Буханки» в автокемпер составил сумму от полумиллиона рублей.
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Общество

В Подмосковье усилят патрулирование на майских праздниках

В Московской области на майских праздниках будет увеличено число патрулей для контроля соблюдения режима самоизоляции.
Lenta.ru 12:49
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Общество

В Самарской области вводят масочный режим

В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.
RT на русском 11:12
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Экономика

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
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Шоу-бизнес

Актриса Лариса Удовиченко отмечает свое 65-летие

Отечественная актриса Лариса Удовиченко 29 апреля отмечает свое 65-летие.
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Политика

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Общество

Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
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Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
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Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

РИА Новости 12:23
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия 11:34
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Общество

Режим повышенной готовности в Петербурге продлили

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении действия мер по противодействию распространения коронавируса в городе.
МР7.ру 14:51
Общество

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну.
РБК 14:47
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Фигурное катание

Медведеву обвинили в нарушении карантина в Японии

Газета.Ru 12:41
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Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Хоккей

Цулыгин покидает «Салават Юлаев»

По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
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Происшествия

Двое нижегородцев ответят за хоровод в Стригинском бору

Newsroom24 08:06
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Глава Минздрава рассказал о «коварстве» коронавируса

Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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Общество

Исследование: У 30% россиян из-за коронавируса закончились сбережения

У 30% россиян закончились сбережения из-за ситуации с коронавирусом.
БИЗНЕС Online 12:12
Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
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Политика

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
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Энергетика

В Газпроме назвали выгоду от снижения цены на газ в Европе

Снижение цен на газ в Европе помогает вытеснению американского сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки, заявил начальник финансово-экономического департамента Газпрома Александр Иванников.
Взгляд.ру 10:39
Общество

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
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Происшествия

В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус

Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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