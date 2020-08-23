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МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.В источнике
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РИА Новости

«Будете иметь дело с армией»: белорусские памятники взяли под охрану

РИА Новости07:15
RT на русском

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

RT на русском07:14
ТАСС

Глава Минобороны Белоруссии пригрозил армией нарушителям у мемориальных объектов ВОВ

ТАСС06:56
РЕН ТВ

Министерство обороны Белоруссии пригрозило оппозиционерам армией

РЕН ТВ07:00
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Газета.Ru06:58
РБК

Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»

РБК07:09
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии пообещало не допустить нарушения порядка около мемориалов

Коммерсантъ06:53

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегодня07:53
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В NASA сообщили о расширении «вмятины» в магнитном поле Земли

NASA на своем сайте опубликовало видео, посвященное Южно-Атлантической аномалии - большой области с пониженной напряженностью магнитного поля Земли, которая простирается от Южной Америки до юго-западной части Африки.
Ruposters.ru20 августа в 08:49
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Путин поприветствовал участников форума «Армия-2020»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020, отметив важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества (ВТС).
Известия06:07
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